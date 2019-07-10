Несколько гектаров виноградников сгорело в Грузии

Пожар, возникший в среду днем на виноградниках в селе Бакурцихе Гурджаанского муниципалитета Кахетии, основного виноградарского региона Грузии, ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
По информации ведомства, сгорели виноградные лозы на нескольких гектарах.
"Существовала угроза распространения огня на большую площадь, однако в результате оперативного реагирования пожарных-спасателей пожар удалось локализовать своевременно", - отмечают в службе.
В тушении пожара принимали участие шесть пожарно-спасательных групп.
В результате возгорания никто не пострадал.
Причина возникновения огня пока не установлена.
Раннее сообщалось, что огонь успел распространиться на площади виноградных плантаций в 10 гектаров. На тушение пожара были мобилизованы пожарно-спасательные бригады из Гурджаани, Кварели, Дедоплисцкаро и Телави.
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