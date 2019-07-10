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Регион 10.07.2019 17:30

Несколько гектаров виноградников сгорело в Грузии

Пожар, возникший в среду днем на виноградниках в селе Бакурцихе Гурджаанского муниципалитета Кахетии, основного виноградарского региона Грузии, ликвидирован, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По информации ведомства, сгорели виноградные лозы на нескольких гектарах.

"Существовала угроза распространения огня на большую площадь, однако в результате оперативного реагирования пожарных-спасателей пожар удалось локализовать своевременно", - отмечают в службе.

В тушении пожара принимали участие шесть пожарно-спасательных групп.

В результате возгорания никто не пострадал.

Причина возникновения огня пока не установлена.

Раннее сообщалось, что огонь успел распространиться на площади виноградных плантаций в 10 гектаров. На тушение пожара были мобилизованы пожарно-спасательные бригады из Гурджаани, Кварели, Дедоплисцкаро и Телави.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВИНОГРАДНИКИ, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]