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СНГ 10.07.2019 19:31

Премьер Молдавии нанесет в четверг визит на Украину и встретится с Зеленским

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в четверг, 11 июля, посетит Украину с рабочим визитом, в ходе которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает сайт главы украинского государства, в 17.40 начнется встреча Зеленского и Санду с представителями СМИ в Офисе президента на ул. Банковой.

7 июля Санду сообщила в фейсбуке, что отправится в Киев 11 июля по приглашению президента Украины Зеленского.

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдавии и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]