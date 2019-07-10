Премьер Молдавии нанесет в четверг визит на Украину и встретится с Зеленским

Премьер-министр Молдавии Майя Санду в четверг, 11 июля, посетит Украину с рабочим визитом, в ходе которого встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщает сайт главы украинского государства, в 17.40 начнется встреча Зеленского и Санду с представителями СМИ в Офисе президента на ул. Банковой.

7 июля Санду сообщила в фейсбуке, что отправится в Киев 11 июля по приглашению президента Украины Зеленского.

"Благодарю президента Украины за приглашение и готовность встретиться в столь сжатые сроки. У Молдовы и Украины есть схожие проблемы, в особенности в том, что касается борьбы с коррупцией, построения демократических и функциональных государств, ориентированных на решение проблем граждан", - написала молдавский премьер.

Она отметила, что обе страны ориентированы на европейскую интеграцию, и подчеркнула, что тесное сотрудничество Молдавии и Украины скажется благоприятно "и на безопасности в регионе, и на жизни граждан обеих стран".