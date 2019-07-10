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Дальнее зарубежье 10.07.2019 19:45

Население ЕС растет, но только за счет миграции - Евростат

Численность населения Евросоюза по состоянию на 1 января 2019 года выросла до 513,5 млн жителей, этому поспособствовала миграция извне, сообщил в среду Евростат.

Отмечается, что 1 января 2018 года население ЕС составляло 512,4 млн человек.

В 2018 году смертность в ЕС превысила рождаемость (соответственно - 5,3 млн человек умерли и 5 млн родились).

Отрицательный естественный прирост населения ЕС наблюдается второй год подряд, и число жителей союза прирастает только за счет миграции извне: за прошлый год на 1,1 млн человек.

Самая населенная страна ЕС - Германия. В ней проживают 83 млн человек или 16,2% населения союза. Вторая за ней Франция (67 млн или 13,1% населения ЕС). Далее следуют Великобритания (66,6 млн или 13,0%), Италия (60,4 млн или 11,8%), Испания (46,9 млн или 9,1%) и Польша (38 млн или 7,4%).

Население остальных стран Евросоюза значительно меньше. Население 14 из них составляет от 1% до 4% общесоюзного, а восьми - менее 1%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, НАСЕЛЕНИЕ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]