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Бизнес и законодательство 10.07.2019 17:52

Агролизинг заплатит 625 тыс. манатов за транспортировку карбамидных удобрений

ОАО «Агролизинг» направит 625 тыс. манатов на оплату услуг по транспортировкe карбамидных удобрений.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, «Агролизинг» заключил контракт с транспортной ООО «Azfar-Trans» на перевозку карбамидных удобрений.

Стоимость договора составляет 625 тыс. манатов.

Ранее сообщалось, что ОАО заключил контракт стоимостью 10,5 млн манатов с Управлением маркетинга и экспортных операций (УМЭО) SOCAR на закупку карбамидных удобрений.

УЭМО занимается реализацией карбмидной продукции, производимой на заводе SOCAR Carbamide Plant в Сумгайыте.

Н.Аббасова

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Тэги: КАРБАМИД, ТРАНСПОРТИРОВКА, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]