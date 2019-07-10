Агролизинг заплатит 625 тыс. манатов за транспортировку карбамидных удобрений

ОАО «Агролизинг» направит 625 тыс. манатов на оплату услуг по транспортировкe карбамидных удобрений.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, «Агролизинг» заключил контракт с транспортной ООО «Azfar-Trans» на перевозку карбамидных удобрений.

Стоимость договора составляет 625 тыс. манатов.

Ранее сообщалось, что ОАО заключил контракт стоимостью 10,5 млн манатов с Управлением маркетинга и экспортных операций (УМЭО) SOCAR на закупку карбамидных удобрений.

УЭМО занимается реализацией карбмидной продукции, производимой на заводе SOCAR Carbamide Plant в Сумгайыте.

Н.Аббасова