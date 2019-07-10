Швейцарская Hoffmann-La Roche закрывает представительство в Азербайджане

Швейцарская компания «Hoffmann-La Roche» объявила о ликвидации представительства в Азербайджане, говорится в объявлении компании.

"В связи с ликвидацией претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Хатаинский район, комплекс Ах шехер", - отмечается в объявлении компании.

Hoffmann-La Roche является одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики.

А.Мамедов