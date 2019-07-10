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Бизнес и законодательство 10.07.2019 17:56

Швейцарская Hoffmann-La Roche закрывает представительство в Азербайджане

Швейцарская компания «Hoffmann-La Roche» объявила о ликвидации представительства в Азербайджане, говорится в объявлении компании.

"В связи с ликвидацией претензии от кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу: Баку, Хатаинский район, комплекс Ах шехер", - отмечается в объявлении компании.

Hoffmann-La Roche является одной из ведущих компаний мира в области фармацевтики и диагностики.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОМПАНИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]