Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 10.07.2019 17:55

Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса

Начальник генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков уверен в дальнейшей поддержке НАТО территориальной целостности Азербайджана.

Садыков в среду в Баку принял находящегося с рабочим визитом в Азербайджане Главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерала Тода Уолтерса.

«Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Садыков высоко оценил позицию НАТО по вопросу территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Глава азербайджанского Генштаба констатировал устойчивое развитие сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом в течении 25 лет, отметил деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и ее вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.

В свою очередь, по сообщению оборонного ведомства, Уолтерс подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером Альянса.

«Уолтерс высоко оценил участие Азербайджана в борьбе против терроризма, весомый вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане»,- говорится в сообщении.

Он также подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, отметив, что Альянс выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

«Главком также выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕНШТАБ, НАТО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Начальник Генштаба ВС РФ прибыл в Баку, где проведет переговоры с главкомом сил НАТО в Европе Начальник Генштаба ВС РФ и главком ОВС НАТО в Европе на встрече в Баку договорились продолжить диалог - Минобороны РФ Начальник генштаба РФ и главком ОВС НАТО обсудят на встрече в Баку военную деятельность в Европе и ситуацию в Сирии НАТО сообщит о возможных новых контактах Скапарротти и Герасимова в надлежащее время - военный источник в альянсе Военный комитет НАТО на уровне начальников генштабов соберется в Брюсселе 16-17 января Встреча начальника Генштаба РФ и председателя Военного комитета НАТО демонстрирует интерес сторон к поддержанию связи - НАТО

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]