Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса

Начальник генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков уверен в дальнейшей поддержке НАТО территориальной целостности Азербайджана.
Садыков в среду в Баку принял находящегося с рабочим визитом в Азербайджане Главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерала Тода Уолтерса.
«Касаясь военно-политической ситуации в регионе, Садыков высоко оценил позицию НАТО по вопросу территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Он выразил уверенность в том, что Альянс будет и впредь продолжать оказывать содействие в этом направлении»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Глава азербайджанского Генштаба констатировал устойчивое развитие сотрудничества между Азербайджаном и Североатлантическим альянсом в течении 25 лет, отметил деятельность азербайджанской армии в рамках различных программ и ее вклад в миссию «Решительная поддержка» в Афганистане.
В свою очередь, по сообщению оборонного ведомства, Уолтерс подчеркнул, что Азербайджан является надежным партнером Альянса.
«Уолтерс высоко оценил участие Азербайджана в борьбе против терроризма, весомый вклад в предоставлении воздушного пространства грузоперевозкам для миротворческих операций, в том числе высокий профессионализм азербайджанских миротворцев в Афганистане»,- говорится в сообщении.
Он также подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана, отметив, что Альянс выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.
«Главком также выразил признательность руководству Азербайджана за теплый прием и гостеприимство, а также за содействие в проведении встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации в Баку»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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