Жилье в ЕС за год подорожало в среднем на 4% - Евростат

Цены на жилье в странах Евросоюза, как в еврозоне, так и вне ее, выросли за год в среднем на 4%, сообщил в среду Евростат.

Цифры роста цен приводятся по состоянию на первый квартал 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года согласно индексу.

Самый высокий годовой рост цен на жилье в первом квартал 2019 года был зафиксирован в Венгрии (+11,3%), Чехии (+9,4%) и Португалии (+9,2%), в то время как дома и квартиры подешевели в Италии (-0,8%).