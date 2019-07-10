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Дальнее зарубежье 10.07.2019 20:00

Жилье в ЕС за год подорожало в среднем на 4% - Евростат

Цены на жилье в странах Евросоюза, как в еврозоне, так и вне ее, выросли за год в среднем на 4%, сообщил в среду Евростат.

Цифры роста цен приводятся по состоянию на первый квартал 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года согласно индексу.

Самый высокий годовой рост цен на жилье в первом квартал 2019 года был зафиксирован в Венгрии (+11,3%), Чехии (+9,4%) и Португалии (+9,2%), в то время как дома и квартиры подешевели в Италии (-0,8%).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, ЖИЛЬЕ, ЦЕНЫ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]