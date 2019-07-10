Жилье в ЕС за год подорожало в среднем на 4% - Евростат

Цены на жилье в странах Евросоюза, как в еврозоне, так и вне ее, выросли за год в среднем на 4%, сообщил в среду Евростат.
Цифры роста цен приводятся по состоянию на первый квартал 2019 года по сравнению с первым кварталом 2018 года согласно индексу.
Самый высокий годовой рост цен на жилье в первом квартал 2019 года был зафиксирован в Венгрии (+11,3%), Чехии (+9,4%) и Португалии (+9,2%), в то время как дома и квартиры подешевели в Италии (-0,8%).
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