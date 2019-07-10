В минюсте США разочарованы решением суда запретить Трампу блокировать пользователей в Twitter

В минюсте США недовольны решением суда запретить президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в соцсети Twitter, сообщают американские СМИ.

По словам представителя ведомства Келли Лако, минюст в настоящее время изучает, какие у него есть варианты, чтобы добиться отмены этого решения.

"Мы расстроены решением суда, изучаем возможные дальнейшие шаги", - сказала Лако.

Во вторник Апелляционный суд второго округа США оставил в силе вынесенное судом в Нью-Йорке в мае 2018 года решение о запрете Трампу блокировать пользователей в соцсети, отклонив тем самым подданную ранее на это постановление апелляцию.

Накануне суд постановил, что такие действия американского лидера нарушают Первую поправку Конституции США, которая гарантирует американцам право на свободу слова.

В поставновлении Апелляционного суда говорится, что "Первая поправка не разрешает государственному должностному лицу, которое использует аккаунт в соцсетях для любых официальных целей, исключать людей из открытого онлайн-диалога из-за того, что они выражают мнение, с которым должностное лицо не согласно".

В нем отмечается, что Трамп "используя функцию блокировки в Twitter и ограничивая доступ к своему открытому аккаунту некоторых пользователей, с утверждениями которых был не согласен, занимался противоречащей положениям конституции дискриминацией"/

В марте 2018 года несколько пользователей Twitter, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа из-за подобных ограничений. В мае того же года Федеральный суд Нью-Йорка признал, что президент США Трамп, блокируя отдельных пользователей в социальной сети и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям, нарушает конституцию.