Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.83 0.17 Brent 64.16 0.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 10.07.2019 18:01

В минюсте США разочарованы решением суда запретить Трампу блокировать пользователей в Twitter

В минюсте США недовольны решением суда запретить президенту США Дональду Трампу блокировать пользователей в соцсети Twitter, сообщают американские СМИ.

По словам представителя ведомства Келли Лако, минюст в настоящее время изучает, какие у него есть варианты, чтобы добиться отмены этого решения.

"Мы расстроены решением суда, изучаем возможные дальнейшие шаги", - сказала Лако.

Во вторник Апелляционный суд второго округа США оставил в силе вынесенное судом в Нью-Йорке в мае 2018 года решение о запрете Трампу блокировать пользователей в соцсети, отклонив тем самым подданную ранее на это постановление апелляцию.

Накануне суд постановил, что такие действия американского лидера нарушают Первую поправку Конституции США, которая гарантирует американцам право на свободу слова.

В поставновлении Апелляционного суда говорится, что "Первая поправка не разрешает государственному должностному лицу, которое использует аккаунт в соцсетях для любых официальных целей, исключать людей из открытого онлайн-диалога из-за того, что они выражают мнение, с которым должностное лицо не согласно".

В нем отмечается, что Трамп "используя функцию блокировки в Twitter и ограничивая доступ к своему открытому аккаунту некоторых пользователей, с утверждениями которых был не согласен, занимался противоречащей положениям конституции дискриминацией"/

В марте 2018 года несколько пользователей Twitter, которым был закрыт доступ к странице нынешнего президента США в связи с политической полемикой, подали иск в суд против Трампа из-за подобных ограничений. В мае того же года Федеральный суд Нью-Йорка признал, что президент США Трамп, блокируя отдельных пользователей в социальной сети и запрещая им тем самым доступ к своим публикациям, нарушает конституцию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, МИНЮСТ, TWITTER


Похожие новости


Минюст США ведет расследование в отношении Airbus по обвинениям в коррупции Минюст США предъявит обвинения семи сотрудникам российских спецслужб - СМИ Минюст США отчитался, что спецпрокурор по так называемому "российскому делу" потратил на расследование $4,5 млн Минюст США проверит на предмет нарушений расследование ФБР по "российскому делу" Минюст США направил в прокуратуру Вашингтона информацию о возможных правонарушениях уволенного замглавы ФБР Власти США начали новое расследование в отношении фонда Хиллари Клинтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]