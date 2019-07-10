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Регион 10.07.2019 18:14

Военачальники РФ и НАТО на встрече в Баку обсудили Сирию, Афганистан, предотвращение инцидентов, возобновление диалога экспертов

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс обсудили на встрече в Баку в среду ситуацию в Афганистане и Сирии, а также меры по предотвращению инцидентов, сообщили в Минобороны РФ.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, перспективах возобновления диалога военных экспертов, вопросах борьбы с терроризмом и морским пиратством, обстановке в Исламской Республике Афганистан и Сирийской Арабской Республике", - сказали в ведомстве.

В Минобороны РФ подчеркнули, что стороны подтвердили заинтересованность в продолжении контактов.

Герасимов прибыл в Баку для переговоров с Верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уолтерсом.

Уолтерс занял пост главкома 3 мая. 3 июня состоялся его телефонный разговор с Герасимовым. Минобороны России сообщило по его итогам, что стороны договорились продолжить контакты.

Также Герасимов в ходе визита в Баку был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и провел переговоры с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Наджмеддином Садыковым. В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НАТО, ВОЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]