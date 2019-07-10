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Внешняя политика 10.07.2019 18:17

Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта

Начальник генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков уверен, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.

Садыков в среду в Баку встретился с российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым.

«В ходе встречи Садыков затронул военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе. Он отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности, подчеркнул важность достижения урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Садыков также отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и достигли в последние годы уровня стратегического партнерства. В этом вопросе он подчеркнул важную роль лидеров Азербайджана и России.

В свою очередь, Герасимов подчеркнул важность расширения военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Глава генштаба РФ констатировал, что связи Азербайджана и РФ имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами.

Стороны также обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

«Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГЕНШТАБ, РФ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]