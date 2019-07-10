Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта

Начальник генштаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков уверен, что нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности.

Садыков в среду в Баку встретился с российским коллегой генералом армии Валерием Герасимовым.

«В ходе встречи Садыков затронул военно-политическую ситуацию и вопросы безопасности в регионе. Он отметил, что армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности, подчеркнул важность достижения урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права»,- сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Садыков также отметил, что сотрудничество между Азербайджаном и Россией проводится на основе дружеских отношений, взаимного доверия и достигли в последние годы уровня стратегического партнерства. В этом вопросе он подчеркнул важную роль лидеров Азербайджана и России.

В свою очередь, Герасимов подчеркнул важность расширения военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей.

Глава генштаба РФ констатировал, что связи Азербайджана и РФ имеют исторические корни, а страны являются стратегическими партнерами.

Стороны также обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспективы развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес

«Герасимов выразил глубокую признательность руководству Азербайджана за высокое гостеприимство и организацию двусторонней встречи в Баку с Верховным главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде