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Макроэкономика 10.07.2019 18:24

Президент Азербайджана утвердил закон об исполнении госбюджета за 2018г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон об исполнении госбюджета 2018 года, говорится в сообщении на сайте главы государства.

Закон был принят Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в третьем чтении на пленарном заседании 27 июня 2019 года.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2018 году составили 22 млрд 508 млн 869,67 тыс. манатов. В структуре доходов поступления по линии министерства налогов составили 7 млрд 415,5 млн манатов, в том числе от ненефтяного сектора – 4 млрд 974 млн манатов или 67,1% всех сборов по линии ведомства.

Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета в 2018 году составили 3 млрд 434 млн манатов.

Трансферты в госбюджет из Государственного нефтяного фонда составили 10 млрд 959 млн манатов, прочие доходы – 163 млн 579,149 тыс. манатов, внебюджетные доходы бюджетных организаций – 455,3 млн манатов.

Расходы госбюджета за 2018 год составили 22 млрд 731 млн 644,518 тыс. манатов. Социальные расходы составили 7 млрд 196,5 млн манатов или 31,7% всех расходов госбюджета за прошлый год.

Текущие расходы госбюджета в 2018 году составили 11 млрд 554,3 млн манат или 50,8% всех расходов госбюджета, капитальные – 8 млрд 941,7 млн манатов (39,4% всех расходов), расходы на обслуживание госдолга и обязательств – 2 млрд 235,6 млн манат (9,8% всех расходов).

Доходы госбюджета на 2018 год были утверждены в размере 22 млрд 149 млн манатов, расходы - 23 млрд 100 млн манатов. Дефицит госбюджета прогнозировался на уровне 951 млн манатов или 1,3% ВВП.

А. Мамедов

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСБЮДЖЕТ, ИСПОЛНЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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