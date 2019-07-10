ЕС призвал Иран вернуться к полному соблюдению СВПД

Евросоюз по случаю внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ, созванной по инициативе США в связи с решением Тегерана сократить выполнение своих обязательств в рамках СВПД, вновь заявил о необходимости того, чтобы Иран продолжал в полной мере и своевременно сотрудничать с этой организацией.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что, как подтвердило МАГАТЭ, Иран превысил предельный по СВПД уровень запасов урана, обогащенного до 3,67%, и начал его обогащение выше уровня 3,67%, разрешенного СВПД", - говорится в заявлении ЕС для заседавшего в Вене совета управляющих МАГАТЭ, распространенном в среду в Брюсселе.

В нем отмечается, что ЕС неоднократно подчеркивал, что полное осуществление Ираном СВПД имеет большое значение.

"Мы настоятельно призываем Иран отменить эти шаги и незамедлительно вернуться к полному соблюдению СВПД. Мы отмечаем заявленное намерение Ирана оставаться в составе СВПД. Мы поддерживаем усилия участников СВПД по решению этих проблем в рамках СВПД и напоминаем, что вопросы его соблюдения должны решаться в этих рамках, в том числе совместной комиссией", - заявил Евросоюз.

ЕС вновь напомнил, что "СВПД является ключевым элементом глобальной ядерной архитектуры нераспространения и достижением многосторонней дипломатии, одобренным резолюцией 2231 СБ ООН".

В ЕС подчеркивают, что это имеет решающее значение для региональной, европейской и международной безопасности.

"ЕС глубоко сожалеет о выходе США (из СВПД - ИФ) и призывает все страны воздерживаться от каких-либо действий, которые препятствуют выполнению обязательств по СВПД. ЕС принимает к сведению заявление председателя совместной комиссии СВПД после заседания 28 июня 2019 года, в частности, тот факт, что (специальный механизм расчетов с Ираном - ИФ) INSTEX введен в эксплуатацию, первые транзакции обрабатываются, и некоторые дополнительные страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения в качестве акционеров к этому специальному инструменту, направленному на содействие законной торговле с Ираном", - сообщил ЕС в своем заявлении.

Евросоюз подтвердил, что его "приверженность ядерному соглашению, включая отмену санкций ради пользы для иранского народа, зависит от полного соблюдения соглашения Ираном".