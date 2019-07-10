ЕС призвал Иран вернуться к полному соблюдению СВПД

Евросоюз по случаю внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ, созванной по инициативе США в связи с решением Тегерана сократить выполнение своих обязательств в рамках СВПД, вновь заявил о необходимости того, чтобы Иран продолжал в полной мере и своевременно сотрудничать с этой организацией.
"Мы глубоко обеспокоены тем, что, как подтвердило МАГАТЭ, Иран превысил предельный по СВПД уровень запасов урана, обогащенного до 3,67%, и начал его обогащение выше уровня 3,67%, разрешенного СВПД", - говорится в заявлении ЕС для заседавшего в Вене совета управляющих МАГАТЭ, распространенном в среду в Брюсселе.
В нем отмечается, что ЕС неоднократно подчеркивал, что полное осуществление Ираном СВПД имеет большое значение.
"Мы настоятельно призываем Иран отменить эти шаги и незамедлительно вернуться к полному соблюдению СВПД. Мы отмечаем заявленное намерение Ирана оставаться в составе СВПД. Мы поддерживаем усилия участников СВПД по решению этих проблем в рамках СВПД и напоминаем, что вопросы его соблюдения должны решаться в этих рамках, в том числе совместной комиссией", - заявил Евросоюз.
ЕС вновь напомнил, что "СВПД является ключевым элементом глобальной ядерной архитектуры нераспространения и достижением многосторонней дипломатии, одобренным резолюцией 2231 СБ ООН".
В ЕС подчеркивают, что это имеет решающее значение для региональной, европейской и международной безопасности.
"ЕС глубоко сожалеет о выходе США (из СВПД - ИФ) и призывает все страны воздерживаться от каких-либо действий, которые препятствуют выполнению обязательств по СВПД. ЕС принимает к сведению заявление председателя совместной комиссии СВПД после заседания 28 июня 2019 года, в частности, тот факт, что (специальный механизм расчетов с Ираном - ИФ) INSTEX введен в эксплуатацию, первые транзакции обрабатываются, и некоторые дополнительные страны-члены ЕС находятся в процессе присоединения в качестве акционеров к этому специальному инструменту, направленному на содействие законной торговле с Ираном", - сообщил ЕС в своем заявлении.
Евросоюз подтвердил, что его "приверженность ядерному соглашению, включая отмену санкций ради пользы для иранского народа, зависит от полного соблюдения соглашения Ираном".
Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта
Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса
Президент Алиев и глава Генштаба Герасимов довольны расширением ВТС между Азербайджаном и Россией
Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical Company построят нефтехимкомплекс в Мексиканском заливе за $8 млрд
Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл
Нефть продолжает дорожать после публикации данных о запасах в США, Brent выше $66 за баррель
Карабах стартовал в Лиге Чемпионов с гостевой ничьей
Россия и Индия могут ввести безвизовый режим для тургрупп
Доходы Грузии от туризма в первом полугодии выросли на 7%, составив $1,5 млрд
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля