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Дальнее зарубежье 10.07.2019 20:33

Париж отрицает, что поставлял оружие силам Хафтара в Ливии в обход эмбарго ООН

В Минобороны Франции в среду заявили, что не передавали вооружений Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара в нарушение эмбарго ООН на поставки оружия Ливии, сообщают французские СМИ.

Так в военном ведомстве прокомментировали информацию об обнаружении французских противотанковых ракет к югу от Триполи на складе, принадлежавшем силам Хафтара и взятым под контроль его противниками в июне. Минобороны заявило, что найденное оружие ранее находилось в распоряжении французских военных.

"Поврежденное и непригодное к применению это оружие временно хранилось на складе - перед тем, как его бы уничтожили. Его не передавали местным силам", - говорится в заявлении французского ведомства.

"Это оружие предназначалось для защиты наших сил, которые проводили разведывательные и контрразведывательные миссии", - отмечается в заявлении.

В Минобороны пояснили, что французские военные потеряли это оружие из виду до того, как успели уничтожить.

По данным французских СМИ, на складе, оставленном силами Хафтара, были найдены противотанковые ракеты Javelin: их произвели в США, однако затем поставили во Францию.

Ранее премьер-министр признанного ООН ливийского правительства Файез Саррадж обвинял Париж в поддержке Хафтара. Французские власти опровергали эти заявления, заверяя в поддержке Сарраджа, но указывая при этом, что Хафтар также играет важную роль в стабилизации обстановки в Ливии.

Как напоминают СМИ, после дестабилизации обстановки в Ливии в 2011 году французский спецназ и Главное управление внешней безопасности Франции действуют на территории Ливии.

СМИ добавляют, что, по мнению аналитиков, силы Хафтара поддерживают Россия, США, Франция, Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ, в то время как его противникам оказывают помощь Турция, Катар и Италия.

Весной 2019 года в Ливии обострился конфликт между двумя противоборствующими сторонами, пытающимися объединить страну под своим началом: властями на востоке страны, опирающимися на поддержку ЛНА Хафтара, и правительством национального согласия в Триполи, сформированным при поддержке ООН.

4 апреля Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Боевые столкновения ведутся с переменным успехом в пригородах ливийской столицы.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ЛИВИЯ, ХАФТАР, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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