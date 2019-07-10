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Регион 10.07.2019 20:51

Трамп обещает усилить санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон вскоре вновь ужесточит санкции против Тегерана.

"Санкции скоро будут усилены, в значительной степени", - написал президент в среду в "твитте", посвященном соглашению по иранской ядерной программе.

При этом Трамп обвинил Тегеран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Иран долго и в тайне занимался "обогащением", полностью нарушая ужасающую 150-миллиардную сделку, заключенную (тогдашним госсекретарем США - ИФ) Джоном Керри и администрацией Обамы", - заявил Трамп.

"Помните, действие этого соглашения должно было истечь через несколько лет", - отметил Трамп, имея в виду ограниченные по времени обязательства Ирана в рамках СВПД.

Иран критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

На прошлой неделе Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.

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Тэги: США, ТРАМП, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]