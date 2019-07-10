Энергоавария в Армении ликвидирована - министр

Авария в системе электроснабжения Армении почти ликвидирована, заявил "Интерфаксу" заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

"Работа Ереванской ТЭС и пятого энергоблока Разданской ТЭС восстановлена. Станции постепенно выходят на свои мощности. В течение 40 минут энергосистема республики будет работать в обычном режиме", - сказал Варданян.

По его словам, тем не менее, из Грузии и Ирана продолжается импорт электроэнергии.

"Кроме того, полностью восстановлена работа по снабжению населения питьевой водой", - отметил замминистра.