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Регион 10.07.2019 19:33

Энергоавария в Армении ликвидирована - министр

Авария в системе электроснабжения Армении почти ликвидирована, заявил "Интерфаксу" заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

"Работа Ереванской ТЭС и пятого энергоблока Разданской ТЭС восстановлена. Станции постепенно выходят на свои мощности. В течение 40 минут энергосистема республики будет работать в обычном режиме", - сказал Варданян.

По его словам, тем не менее, из Грузии и Ирана продолжается импорт электроэнергии.

"Кроме того, полностью восстановлена работа по снабжению населения питьевой водой", - отметил замминистра.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭНЕРГОАВАРИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]