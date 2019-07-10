Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл

Сильный отчет по американскому рынку труда за июнь не изменил планы Федерезва, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.

"Прямой ответ на этот вопрос - нет", - сказал Пауэлл.

"Хороший отчет по рынку труда - это отличная новость. У нас есть и другие хорошие новости. Но наиболее важным для меня является то, что неопределенность в отношении глобального роста и торговых отношений продолжает сказываться на перспективах экономики США", - отметил он.

"Не стоит интерпретировать мои слова относительно ситуации в торговле как какого-либо рода критику торговой политики, - отметил он. - ФРС в принципе должна принимать во внимание все факторы, которые могут сказаться на ее возможностях по выполнению своего мандата".

Пауэлл в среду представил полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США и теперь отвечает на вопросы законодателей.

Он не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли снижение базовой процентной ставки в США сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании.

"На нашем заседании, которое состоится через три недели, мы будем оценивать широкий круг данных", - сказал он.

Пауэлл заявил также, что не намерен уходить в отставку.

"Конечно, я не сделаю этого", - сказал он, отвечая на вопрос о том, уволится ли он, если его попросит об этом президент США Дональд Трамп.

"Мой ответ будет - нет. Закон назначил мне четырехлетний срок, и я намерен отслужить его", - заявил Пауэлл.

Он отметил, что Федрезерв "имеет в распоряжении все необходимые инструменты денежно-кредитной политики", однако ей потребуется помощь за счет бюджетной политики в случае экономического спада.

"Нехорошо, чтобы монетарная политика отвечала за все сразу. Бюджетная политика является очень сильной, и необходимо оставить ей роль во влиянии на американскую экономику", - сказал Пауэлл.

Председатель Федрезерва также отметил, что план создания криптовалюты Facebook - Libra - вызывает серьезные вопросы, которые необходимо решить прежде, чем этот проект продвинется дальше.

"Libra ставит множество серьезных вопросов, касающихся конфиденциальности, отмывания денег, защиты потребителей и финансовой стабильности, - заявил Пауэлл. - Это те вопросы, которые необходимо всесторонне обсудить".

Фондовый рынок США поднимается благодаря подтверждению Пауэлл "голубиного" настроя Федрезервом, основные индексы прибавляют 0,3-0,6%.

Курс доллара США к евро вырос на 0,5%, до $1,1260, доходность десятилетних US Treasuries опустилась на 2 базисных пункта - до 2,04%.