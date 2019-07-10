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Дальнее зарубежье 10.07.2019 21:51

Шри-Ланка и США ведут переговоры о новом соглашении по оборонному сотрудничеству

Шри-Ланка обсуждает с США новое соглашение о военном сотрудничестве, которое заменит договор 1995 года и облегчит доступ американским военнослужащим в эту страну, сообщают западные СМИ со ссылкой на премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе.

В то же время премьер, выступая в парламенте, отметил, что речь не идет о постоянном военном присутствии США на острове. Он добавил, что в проекте нового соглашения содержатся положения, которые власти Шри-Ланки принять не могут, но не уточнил, что именно имеется в виду.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена в свою очередь ранее заявил, что не позволит заключать какие-либо соглашения, которые облегчат США доступ к территории острова.

"Я не допущу соглашения, цель которого - предать народ. Некоторые иностранные силы хотят развернуть на Шри-Ланке одну из своих баз. Я не позволю им заявиться в нашу страну и подрывать наш суверенитет", - заявлял он, пригрозив при этом применить право вето в отношении готовящегося соглашения.

Тем не менее, напоминают СМИ, по соглашению 2007 года США и Шри-Ланка уже имеют доступ к портам и аэропортам друг друга.

В октябре прошлого года власти Шри-Ланки назвали неверными заявления США о том, что Китай может создать базу передового развертывания в порту Хамбантота, который в 2017 году был передан в аренду китайской компании.

Кроме того, в 2018 году США направили Шри-Ланке $39 млн по программе "военной финансовой помощи" зарубежным государствам. Тогда СМИ отмечали, что этот шаг был предпринят на фоне информации о наращивании инвестиций КНР в порты и прочую инфраструктуру на Шри-Ланке - в важнейший элемент китайского проекта "Один пояс - один путь".

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, США, ВОЕННЫЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]