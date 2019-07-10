Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical Company построят нефтехимкомплекс в Мексиканском заливе за $8 млрд

Катарская государственная нефтегазовая корпорация Qatar Petroleum и американская Chevron Phillips Chemical Company LLC договорились о создании крупного нефтехимического производства на побережье Мексиканского залива в США, говорится в сообщении Qatar Petroleum.
Соответствующее соглашение компании подписали в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа и эмира Катара шейха Тамима бен Хамада аль-Тани.
Стоимость проекта оценивается примерно в $8 млрд. Нефтехимический комплекс будет включать в себя установку этиленового крекинга мощностью 2 млн тонн в год - крупнейшую в мире, а также две установки по производству полиэтилена высокой плотности (низкого давления) мощностью 1 млн тонн в год каждая.
В сообщении отмечается, что расположение будущего комплекса на побережье Мексиканского залива открывает прямой доступ к большим объемам этана из сланцевых бассейнов США, включая Пермский бассейн.
В соответствие с соглашением, у Qatar Petroleum будет доля в 49% в новом проекте, у Chevron Phillips Chemical - остальные 51%, также американская компания будет обеспечивать управление проектом и его эксплуатацию.
Определиться с подрядчиками строительства нефтехимического комплекса компании планируют в 2021 году, на 2024 год запланирован запуск производства.
В конце июня Qatar Petroleum и Chevron Phillips Chemical Company подписали крупное соглашение о развитии газохимического производства в Катаре. В соответствии с договоренностями, при содействии американской корпорации на территории промышленного центра Рас-Лаффан в четвертом квартале 2025 года будут пущены в строй установки по производству этилена и полиэтилена.Для реализации проекта участвующие в его реализации стороны создадут компанию, в которой доля Qatar Petroleum составит 70%, Chevron Phillips - 30%.
Предполагается, что установка по производству этилена мощностью 1,9 млн тонн в год станет крупнейшей на Ближнем Востоке, и одной из самых крупных в мире.
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