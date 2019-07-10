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Регион 10.07.2019 22:36

Туск совершает визит в Грузию

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду вечером прибыл с визитом в Грузию.

Как сообщили журналистам в министерстве иностранных дел Грузии, глава Евросовета прилетел в Батуми, где примет участие в международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".

В Батумском международном аэропорту председателя Европейского совета встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.

По информации грузинского МИД, международная конференция пройдет 11-12 июля, в ней также примут участие премьер-министр Эстонии Юри Ратас и делегации ряда стран ЕС и стран-участников "Восточного партнерства", включая восемь министров иностранных дел.

В рамках конференции будет подписан целый ряд финансовых соглашений, включая два соглашения между Грузией и ЕС, которые подразумевают выделение Грузии до 47 миллионов евро помощи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ТУСК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]