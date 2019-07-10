Туск совершает визит в Грузию

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду вечером прибыл с визитом в Грузию.
Как сообщили журналистам в министерстве иностранных дел Грузии, глава Евросовета прилетел в Батуми, где примет участие в международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".
В Батумском международном аэропорту председателя Европейского совета встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани и председатель правительства Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
По информации грузинского МИД, международная конференция пройдет 11-12 июля, в ней также примут участие премьер-министр Эстонии Юри Ратас и делегации ряда стран ЕС и стран-участников "Восточного партнерства", включая восемь министров иностранных дел.
В рамках конференции будет подписан целый ряд финансовых соглашений, включая два соглашения между Грузией и ЕС, которые подразумевают выделение Грузии до 47 миллионов евро помощи.
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