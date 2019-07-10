Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9053 RUR   0.0266 GBR   2.1174 TRY   0.2964

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Регион 10.07.2019 23:00

Лаврентьев и советник президента Эрдогана обсудили положение в Идлибе и безопасность Турции

Ситуацию в Идлибе, а также формирование Конституционного комитета в Сирии обсудили в среду специальный советник президента Турции Ибрагим Калын и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщает турецкая пресса.

Кроме того, на встрече обсуждались проблемы обеспечения безопасности Турции и борьбы с терроризмом.

По сообщению газеты "Сабах", в ходе переговоров турецкая сторона подчеркнула важность борьбы Анкары против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (курдские "Отряды народной самообороны").

Стороны также отметили необходимость поддержания сотрудничества между двумя странами, основанного на принципах прозрачности и доверия, и продолжения эффективного и непрерывного обсуждения сирийского вопроса между турецким и российским лидерами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, СИРИЯ, ОБСУЖДЕНИЕ


Похожие новости


Российские С-400 могут быть поставлены в Турцию во вторник - СМИ В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана В Турции определяют, где разместить С-400 - представитель Эрдогана В Кремле подтверждают подготовку саммита РФ-Турция-Иран по Сирии в середине августа в Турции Более двух миллионов российских туристов посетили Анталью за первое полугодие Глава МИД Турции призвал Россию контролировать действия войск Асада в Идлибе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]