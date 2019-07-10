Лаврентьев и советник президента Эрдогана обсудили положение в Идлибе и безопасность Турции

Ситуацию в Идлибе, а также формирование Конституционного комитета в Сирии обсудили в среду специальный советник президента Турции Ибрагим Калын и специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, сообщает турецкая пресса.
Кроме того, на встрече обсуждались проблемы обеспечения безопасности Турции и борьбы с терроризмом.
По сообщению газеты "Сабах", в ходе переговоров турецкая сторона подчеркнула важность борьбы Анкары против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), РПК (Рабочая партия Курдистана), PYD (курдская партия "Демократический союз") и YPG (курдские "Отряды народной самообороны").
Стороны также отметили необходимость поддержания сотрудничества между двумя странами, основанного на принципах прозрачности и доверия, и продолжения эффективного и непрерывного обсуждения сирийского вопроса между турецким и российским лидерами.
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