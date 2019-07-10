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Регион 10.07.2019 23:25

Лидеры РФ, Турции, Ирана встретятся после августовской встречи по Сирии в астанинском формате - МИД РФ

Саммит Россия-Турция-Иран пройдёт после международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая запланирована на начало августа, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Конечно, (саммит состоится) после (встречи в Нур-Султане)", - сказал Богданов журналистам в среду в Москве.

Он напомнил, что планирующийся саммит должен пройти в Турции.

"Опять же, конечно, нужны какие-то конкретные договорённости с тем, чтобы их затвердить на самом высоком политическом уровне", - добавил Богданов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]