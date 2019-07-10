Лидеры РФ, Турции, Ирана встретятся после августовской встречи по Сирии в астанинском формате - МИД РФ

Саммит Россия-Турция-Иран пройдёт после международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая запланирована на начало августа, заявил в среду замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Конечно, (саммит состоится) после (встречи в Нур-Султане)", - сказал Богданов журналистам в среду в Москве.
Он напомнил, что планирующийся саммит должен пройти в Турции.
"Опять же, конечно, нужны какие-то конкретные договорённости с тем, чтобы их затвердить на самом высоком политическом уровне", - добавил Богданов.
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