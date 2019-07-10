Деятельность Тегерана в ядерной сфере находится под полным надзором МАГАТЭ - представитель Ирана

Вся деятельность Ирана в атомной отрасли, включая международное соглашение по ядерной программе, полностью подотчетна для наблюдателей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), утверждает представитель Ирана в МАГАТЭ Казим Гариб Абади.

"Нам нечего скрывать", - заявил журналистам в Вене Абади после внеочередного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, созванного США.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в том, что он долгое время нарушал положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. В частности, по словам президента США, "Иран долго и в тайне занимался "обогащением", полностью нарушая сделку, заключенную (тогдашним госсекретарем США - ИФ) Джоном Керри и администрацией Обамы".

Иран в свою очередь критикует европейских участников СВПД за невыполнение своих обязательств, связанных с экономикой.

На прошлой неделе Иран в рамках второго этапа отказа от обязательств по СВПД объявил, что приступает к обогащению урана выше уровня в 3,67%.

Первый этап отказа от выполнения обязательств предусматривал прекращение вывоза излишков низкообогащенного урана и тяжелой воды сверх допустимых СВПД объемов.

В воскресенье иранские власти предупредили, что если проблемы вокруг СВПД не будут улажены, то третий этап прекращения выполнения обязательств наступит через 60 дней.