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Спорт 10.07.2019 21:37

Карабах стартовал в Лиге Чемпионов с гостевой ничьей

Азербайджанский ФК "Карабах" (Агдам) стартовал с ничьей в I квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2019-2020.

Агдамский клуб провел свой первый матч в гостях с албанским "Партизани".

Матч завершился нулевой ничьей.

Ответный матч пройдет в Баку 17 июля.

А. Мамедов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЛЧ, КАРАБАХ, НИЧЬЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]