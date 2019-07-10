Карабах стартовал в Лиге Чемпионов с гостевой ничьей

Азербайджанский ФК "Карабах" (Агдам) стартовал с ничьей в I квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2019-2020.

Агдамский клуб провел свой первый матч в гостях с албанским "Партизани".

Матч завершился нулевой ничьей.

Ответный матч пройдет в Баку 17 июля.

А. Мамедов