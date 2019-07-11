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Дальнее зарубежье 11.07.2019 09:00

Помпео и спецпосланник ООН Гриффитс обсудили конфликт в Йемене и пути его урегулирования

Госсекретарь США Майк Помпео на совместной встрече со специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом обсудили ситуацию в Йемене и участившиеся нападения беспилотников хуситов на Саудовскую Аравию, сообщает представитель госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавним увеличением числа поддерживаемых Ираном нападений хуситов на Саудовскую территорию, которые усугубляют конфликт и углубляют недоверие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр и спецпосланник согласились, что стороны должны "продолжать работать в направлении политического урегулирования и прекращения конфликта в Йемене".

"Секретарь поблагодарил специального посланника за его неустанные усилия по продвижению вперед политического процесса", - добавила Ортагус.

США-ЙЕМЕН-ПОМПЕО-ВСТРЕЧА
11.07.2019 1:31:09 MSK
НОВОСТИ ИНТЕРФАКСА, МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ
Помпео и спецпосланник ООН Гриффитс обсудили конфликт в Йемене и пути его урегулирования

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на совместной встрече со специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом обсудили ситуацию в Йемене и участившиеся нападения беспилотников хуситов на Саудовскую Аравию, сообщает представитель госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавним увеличением числа поддерживаемых Ираном нападений хуситов на Саудовскую территорию, которые усугубляют конфликт и углубляют недоверие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр и спецпосланник согласились, что стороны должны "продолжать работать в направлении политического урегулирования и прекращения конфликта в Йемене".

"Секретарь поблагодарил специального посланника за его неустанные усилия по продвижению вперед политического процесса", - добавила Ортагус.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЙЕМЕН, ПОМПЕО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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