Помпео и спецпосланник ООН Гриффитс обсудили конфликт в Йемене и пути его урегулирования

Госсекретарь США Майк Помпео на совместной встрече со специальным посланником генерального секретаря ООН по Йемену Мартином Гриффитсом обсудили ситуацию в Йемене и участившиеся нападения беспилотников хуситов на Саудовскую Аравию, сообщает представитель госдепа Морган Ортагус.

"Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавним увеличением числа поддерживаемых Ираном нападений хуситов на Саудовскую территорию, которые усугубляют конфликт и углубляют недоверие", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министр и спецпосланник согласились, что стороны должны "продолжать работать в направлении политического урегулирования и прекращения конфликта в Йемене".

"Секретарь поблагодарил специального посланника за его неустанные усилия по продвижению вперед политического процесса", - добавила Ортагус.