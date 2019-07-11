Сильный шторм унес жизни пяти туристов в Греции

По меньшей мере пять человек погибли и 20 получили ранения в результате обрушившегося на северный регион Греции Халкидики мощного шторма, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.
По их данным, двое россиян - отец и сын погибли от упавшего на них дерева. Еще в двух инцидентах, вызванных сильными ветрами, погибла супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии.
Общественное телевидение Греции сообщило, что, возможно, есть еще одна жертва штормов, но подробностей не предоставило.
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