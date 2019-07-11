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Дальнее зарубежье 11.07.2019 09:36

Сильный шторм унес жизни пяти туристов в Греции

По меньшей мере пять человек погибли и 20 получили ранения в результате обрушившегося на северный регион Греции Халкидики мощного шторма, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

По их данным, двое россиян - отец и сын погибли от упавшего на них дерева. Еще в двух инцидентах, вызванных сильными ветрами, погибла супружеская пара из Чехии и туристка из Румынии.

Общественное телевидение Греции сообщило, что, возможно, есть еще одна жертва штормов, но подробностей не предоставило.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ШТОРМ, ТУРИСТЫ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]