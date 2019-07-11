Пять вооруженных малых судов, предположительно принадлежащих Ирану, пытались задержать британский танкер - телеканал

Пять вооруженных лодок Корпуса Стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе в среду, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
Как заявили источники телеканала, британский танкер Heritage выходил из Персидского залива и пересекал Ормузский пролив, когда к нему подошли иранские лодки.
По словам чиновников, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в близлежащих иранских территориальных водах.
Самолет США, находившийся рядом, снял видео инцидента, уточнили собеседники.
Однако фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После чего иранцы отступили.
Ранее сообщалось, что на фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров.
В среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара.
"Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиях может идти речь.
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