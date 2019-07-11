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Регион 11.07.2019 09:18

Пять вооруженных малых судов, предположительно принадлежащих Ирану, пытались задержать британский танкер - телеканал

Пять вооруженных лодок Корпуса Стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе в среду, сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Как заявили источники телеканала, британский танкер Heritage выходил из Персидского залива и пересекал Ормузский пролив, когда к нему подошли иранские лодки.

По словам чиновников, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в близлежащих иранских территориальных водах.

Самолет США, находившийся рядом, снял видео инцидента, уточнили собеседники.

Однако фрегат Королевских ВМС Великобритании HMS Montrose, сопровождавший танкер, направил свои палубные орудия на иранцев и сделал устное предупреждение. После чего иранцы отступили.

Ранее сообщалось, что на фоне угроз Ирана Великобритания направила в район Ормузского пролива фрегат HMS Montrose для сопровождения своих танкеров.

В среду президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Великобритания может столкнуться с неприятными последствиями в связи с задержанием танкера с иранской нефтью вблизи Гибралтара.

"Вы стали инициатором небезопасной ситуации, и вы поймете ее последствия", - заявил Рухани, не уточняя, о каких последствиях может идти речь.

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Тэги: США, ИРАН, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]