Десять человек погибли в результате столкновения поездов на юге Пакистана

Скоростной пассажирский поезд протаранил стоящий грузовой состав в городе Рахимъяр-Хан в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает агентство Associated Press.
По словам высокопоставленного правительственного чиновника Джамиля Ахмеда, в результате столкновения погибли не менее 10 человек, 64 получили травмы.
Он отметил, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан приказал властям обеспечить наилучшую медицинскую помощь пострадавшим.
Он также потребовал от министра железных дорог Шейха Рашида Ахмада "принять чрезвычайные меры для противодействия десятилетиям пренебрежения железнодорожной инфраструктурой" и обеспечить соблюдение стандартов безопасности.
Власти заявили, что армия Пакистана также принимает участие в спасательных работах на месте инцидента.
Железнодорожные аварии в Пакистане происходят в основном из-за плохой инфраструктуры и халатности властей.
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