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Дальнее зарубежье 11.07.2019 09:37

Десять человек погибли в результате столкновения поездов на юге Пакистана

Скоростной пассажирский поезд протаранил стоящий грузовой состав в городе Рахимъяр-Хан в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает агентство Associated Press.

По словам высокопоставленного правительственного чиновника Джамиля Ахмеда, в результате столкновения погибли не менее 10 человек, 64 получили травмы.

Он отметил, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан приказал властям обеспечить наилучшую медицинскую помощь пострадавшим.

Он также потребовал от министра железных дорог Шейха Рашида Ахмада "принять чрезвычайные меры для противодействия десятилетиям пренебрежения железнодорожной инфраструктурой" и обеспечить соблюдение стандартов безопасности.

Власти заявили, что армия Пакистана также принимает участие в спасательных работах на месте инцидента.

Железнодорожные аварии в Пакистане происходят в основном из-за плохой инфраструктуры и халатности властей.

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Тэги: ПАКИСТАН, ПОЕЗДА, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]