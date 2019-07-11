Десять человек погибли в результате столкновения поездов на юге Пакистана

Скоростной пассажирский поезд протаранил стоящий грузовой состав в городе Рахимъяр-Хан в пакистанской провинции Пенджаб, сообщает агентство Associated Press.

По словам высокопоставленного правительственного чиновника Джамиля Ахмеда, в результате столкновения погибли не менее 10 человек, 64 получили травмы.

Он отметил, что некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан приказал властям обеспечить наилучшую медицинскую помощь пострадавшим.

Он также потребовал от министра железных дорог Шейха Рашида Ахмада "принять чрезвычайные меры для противодействия десятилетиям пренебрежения железнодорожной инфраструктурой" и обеспечить соблюдение стандартов безопасности.

Власти заявили, что армия Пакистана также принимает участие в спасательных работах на месте инцидента.

Железнодорожные аварии в Пакистане происходят в основном из-за плохой инфраструктуры и халатности властей.