Нетаньяху заявил, что полон решимости сохранить все поселения на западном берегу Иордана

Все, даже самые отдаленные израильские поселения на западном берегу реки Иордан, будут сохранены, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Мы не допустим демонтажа каких-либо поселений в любом мирном плане", - сказал он при посещении накануне сентябрьских всеобщих выборов одного из поселений.
Нетаньяху добавил: "Для меня нет различий между целыми блоками поселений и изолированными. С моей точки зрения, каждое такое место является израильским".
Израиль оккупировал западный берег Иордана в ходе шестидневной войны 1967 года. Созданные там израильские поселения считаются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку основаны на палестинских землях.
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