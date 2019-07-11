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Дальнее зарубежье 11.07.2019 11:42

Нетаньяху заявил, что полон решимости сохранить все поселения на западном берегу Иордана

Все, даже самые отдаленные израильские поселения на западном берегу реки Иордан, будут сохранены, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы не допустим демонтажа каких-либо поселений в любом мирном плане", - сказал он при посещении накануне сентябрьских всеобщих выборов одного из поселений.

Нетаньяху добавил: "Для меня нет различий между целыми блоками поселений и изолированными. С моей точки зрения, каждое такое место является израильским".

Израиль оккупировал западный берег Иордана в ходе шестидневной войны 1967 года. Созданные там израильские поселения считаются незаконными в соответствии с международным правом, поскольку основаны на палестинских землях.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ПОСЕЛЕНИЯ, СОХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]