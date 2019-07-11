Более 10 человек погибли в результате наводнения на юго-востоке Китая

Не менее 11 человек погибли, еще шестеро числятся пропавшими без вести в результате наводнений в юго-восточной китайской провинции Хунань, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.

Всего от стихийного бедствия, по состоянию на четверг, пострадало около 2,8 млн жителей 10 городов и 76 уездов провинции. Власти были вынуждены переселить в безопасные районы более 250 тыс. человек, более 100 тыс. из них нуждается в экстренной помощи.

От стихии пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади, превышающей 180 тыс. га, безвозвратно потерян урожай почти на 36 тыс. га. Полностью разрушены 4,4 тыс. домов, более 12 тыс. - частично.

Прервано сообщение на основных автодорогах провинции, приостановлена работа паромных переправ, отменены многочисленные авиарейсы.

Прямой экономический ущерб оценивается властями в 5,3 млрд юаней (более $800 млн).

Наводнения вызваны ливневыми дождями, которые обрушились на Хунань еще 6 июля и до сих пор практически не прекращаются.