Более 10 человек погибли в результате наводнения на юго-востоке Китая

Не менее 11 человек погибли, еще шестеро числятся пропавшими без вести в результате наводнений в юго-восточной китайской провинции Хунань, сообщают местные СМИ со ссылками на данные властей.
Всего от стихийного бедствия, по состоянию на четверг, пострадало около 2,8 млн жителей 10 городов и 76 уездов провинции. Власти были вынуждены переселить в безопасные районы более 250 тыс. человек, более 100 тыс. из них нуждается в экстренной помощи.
От стихии пострадали посевы сельскохозяйственных культур на площади, превышающей 180 тыс. га, безвозвратно потерян урожай почти на 36 тыс. га. Полностью разрушены 4,4 тыс. домов, более 12 тыс. - частично.
Прервано сообщение на основных автодорогах провинции, приостановлена работа паромных переправ, отменены многочисленные авиарейсы.
Прямой экономический ущерб оценивается властями в 5,3 млрд юаней (более $800 млн).
Наводнения вызваны ливневыми дождями, которые обрушились на Хунань еще 6 июля и до сих пор практически не прекращаются.
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