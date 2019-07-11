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Транспорт и связь 11.07.2019 09:44

«Нордавиа – региональные авиалинии» c конца июля начинает полеты из Санкт-Петербурга в Баку

Российская авиакомпания АО «Нордавиа – региональные авиалинии» с 25 июля 2019 года запускает новые прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Баку.

«Полеты в Баку будут выполняться два раза в неделю по четвергам и субботам на комфортабельных воздушных судах Boeing 737-700 с салоном экономического класса. Пассажирам во время полёта будет предложено горячее питание, прохладительные напитки, чай и кофе. Стоимость билетов начинается от 8 830 рублей (в одну сторону)», - отмечается в сообщении авиакомпании.

Авиакомпания АО «Нордавиа – региональные авиалинии» («NORDAVIA – regional airlines») выполняет регулярные и чартерные перевозки под кодом 5N более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. Нордавиа занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе РФ.

А.Азизов

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, АВИАРЕЙС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]