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ТЭК 11.07.2019 09:46

Россия и ОАЭ видят перспективы сотрудничества в сфере СПГ и геологоразведки

Министр энергетики Александр Новак встретился с министром Объединенных Арабских Эмиратов, генеральным директором национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султаном Ахмедом аль-Джабером, говорится в сообщении российского министерства.

Как отметил Новак, сотрудничество в сфере сжиженного природного газа (СПГ) является одним из наиболее перспективных направлений совместной работы двух стран.

В ходе переговоров стороны также обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов и геологоразведочной деятельности.

В частности, "Росгеология" готова развивать сотрудничество с партнерами из ОАЭ по геологоразведке углеводородного сырья, в том числе проведению 3D-сейсморазведки, добавил он.

Кроме того, глава Минэнерго России отметил, что развивается сотрудничество России и ОАЭ по линии стабилизации мирового нефтяного рынка в рамках соглашения ОПЕК+.

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Тэги: РОССИЯ, ОАЭ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СПГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]