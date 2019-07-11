Россия и ОАЭ видят перспективы сотрудничества в сфере СПГ и геологоразведки

Министр энергетики Александр Новак встретился с министром Объединенных Арабских Эмиратов, генеральным директором национальной нефтяной компании ОАЭ ADNOC Султаном Ахмедом аль-Джабером, говорится в сообщении российского министерства.
Как отметил Новак, сотрудничество в сфере сжиженного природного газа (СПГ) является одним из наиболее перспективных направлений совместной работы двух стран.
В ходе переговоров стороны также обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов и геологоразведочной деятельности.
В частности, "Росгеология" готова развивать сотрудничество с партнерами из ОАЭ по геологоразведке углеводородного сырья, в том числе проведению 3D-сейсморазведки, добавил он.
Кроме того, глава Минэнерго России отметил, что развивается сотрудничество России и ОАЭ по линии стабилизации мирового нефтяного рынка в рамках соглашения ОПЕК+.
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