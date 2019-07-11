Атамбаев вновь отказался идти на допрос по повестке МВД Киргизии - адвокат

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев во второй раз отказался прийти на допрос, сообщил в четверг "Интерфаксу" представитель Атамбаева по юридическим вопросам Сергей Слесарев.
Он сказал, что повестка о необходимости явиться 11 июля в Главное следственное управление (ГСУ) МВД Киргизии была доставлена в дом Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека представителями ведомства в минувшую среду вечером. В повестке указано, что Атамбаев вызван на допрос в качестве свидетеля.
"Повестка, судя по номеру дела, касается уголовного дела по незаконному освобождению весной 2013 года (криминального авторитета - ИФ) Азиза Батукаева", - сказал адвокат.
Вместе с тем он подчеркнул, что "бывший президент Киргизии по-прежнему обладает иммунитетом, все решения о снятии с него неприкосновенности не имеют юридической силы, поэтому, он не намерен приходить в МВД для участия в следственных мероприятиях".
Слесарев добавил, что сам он также не намерен участвовать в следственных действиях от имени экс-главы государства.
Вместе с тем юрист не исключил, что при направлении повестки Атамбаеву в третий раз может быть принято решение о принудительном приводе.
"Не исключаю, что МВД в нарушение законов вынесет решение о принудительном приводе Атамбаева на допрос, но это повлечет еще большее напряжение между МВД и Госкомитетом нацбезопасности, который по-прежнему охраняет Атамбаева, и это будет конфликт ведомств", - сказал защитник.
Слесарев вновь подчеркнул, что "правовых оснований для вручения повесток Атамбаеву нет, он обладает иммунитетом, и у парламента страны нет конституционных полномочий для приятия постановления о лишении бывшего главы государства неприкосновенности и статуса экс-президента".
8 июля представители МВД доставили в дом Атамбаева первую повестку с требованием явиться 9 июля в качестве свидетеля. Однако во вторник ни Атамбаев, ни его адвокат Сергей Слесарев не явились в Главное следственное управление МВД для допроса.
27 июня парламент Киргизии 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Алмазбека Атамбаева. Парламент также лишил бывшего главу государства статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Киргизии, поддержала генеральная прокуратура страны.
В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, к котроым может быть причастен Атамбаев, указывались: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению криминального авторитета Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.
Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.
Атамбаев был президентом Киргизии с 2011 по 2017 годы.
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