Попытка запуска в четверг ракеты-носителя Vega Европейского космического агентства (ЕКА) с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов потерпела неудачу, сообщила французская компания Arianespace.
"Примерно через две минуты после старта ракеты-носителя Vega, вскоре после включения двигателей второй ступени, произошла аномалия с ракетой-носителем, приведшая к преждевременному завершению миссии", - говорится в сообщении компании, отвечавшей за запуск ракеты. Arianespace высказала извинения клиентам в связи с потерей спутника.
По имеющимся данным, после отделения первой ступени ракета начала сходить с заданной траектории полета.
Как сообщалось, ракета-носитель ЕКА Vega стартовала в 4:53 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.
Запуск, который первоначально должен был состояться 6 июля, неоднократно откладывался из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома.
Ракета-носитель должна была вывести на орбиту высотой 611 км спутник дистанционного зондирования Falcon Eye 1 ("Соколиный глаз 1"), который способен делать снимки поверхности Земли с разрешением 70 см на один пиксель, покрывая территорию размером 20х20 км.
Falcon Eye 1 должен был стать первым из двух военных спутников, запускаемых в интересах ОАЭ. Во второй половине года планировалось осуществить запуск второго аналогичного спутника - Falcon Eye 2 с помощью ракеты-носителя Vega. Помимо задач ВВС ОАЭ данные космические аппараты могут использоваться также для реализации коммерческих проектов в целях получения высококачественных фотографий поверхности Земли.
Одноразовая четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса ЕКА Vega предназначена для вывода на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км космических аппаратов массой 1500 кг. Ее стартовая масса составляет 137 тонн. Стоимость запуска ракеты оценивается в 25 млн евро.
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