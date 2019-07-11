Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.07.2019 12:35

Запуск ракеты-носителя Vega с разведывательным спутником ОАЭ завершился "аномальной" неудачей

Попытка запуска в четверг ракеты-носителя Vega Европейского космического агентства (ЕКА) с разведывательным спутником Объединенных Арабских Эмиратов потерпела неудачу, сообщила французская компания Arianespace.

"Примерно через две минуты после старта ракеты-носителя Vega, вскоре после включения двигателей второй ступени, произошла аномалия с ракетой-носителем, приведшая к преждевременному завершению миссии", - говорится в сообщении компании, отвечавшей за запуск ракеты. Arianespace высказала извинения клиентам в связи с потерей спутника.

По имеющимся данным, после отделения первой ступени ракета начала сходить с заданной траектории полета.

Как сообщалось, ракета-носитель ЕКА Vega стартовала в 4:53 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск, который первоначально должен был состояться 6 июля, неоднократно откладывался из-за неблагоприятной погоды в районе космодрома.

Ракета-носитель должна была вывести на орбиту высотой 611 км спутник дистанционного зондирования Falcon Eye 1 ("Соколиный глаз 1"), который способен делать снимки поверхности Земли с разрешением 70 см на один пиксель, покрывая территорию размером 20х20 км.

Falcon Eye 1 должен был стать первым из двух военных спутников, запускаемых в интересах ОАЭ. Во второй половине года планировалось осуществить запуск второго аналогичного спутника - Falcon Eye 2 с помощью ракеты-носителя Vega. Помимо задач ВВС ОАЭ данные космические аппараты могут использоваться также для реализации коммерческих проектов в целях получения высококачественных фотографий поверхности Земли.

Одноразовая четырехступенчатая ракета-носитель легкого класса ЕКА Vega предназначена для вывода на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км космических аппаратов массой 1500 кг. Ее стартовая масса составляет 137 тонн. Стоимость запуска ракеты оценивается в 25 млн евро.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ОАЭ, РАКЕТА, НЕУДАЧА


Похожие новости


Президент Франции примет участие в церемонии открытия музея "Лувр в Абу-Даби" Филиал Лувра в Абу-Даби откроется в ноябре

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]