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Дальнее зарубежье 11.07.2019 10:08

США признали, что КНДР способна нанести ракетный удар по любой точке в Соединенных Штатах

Командование ВС США в Южной Корее впервые признало, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-15 способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.

"Хотя 2018 год стал долгожданной передышкой от повторяющихся северокорейских провокаций в 2016 и 2017 годах, неизменным остается фундаментальный вызов, с которым сталкивается альянс РК-США с точки зрения угрозы, создаваемой Северной Кореей", - говорится в "2019 Strategic Digest" - ежегодном журнале американского командования в Южной Корее.

По его данным, у Пхеньяна есть и два других типа МБР: Hwasong-13 с дальностью полета до 5,5 тыс. км, и ракета Hwasong-14 с расчетной дальностью 12,874 км, которая способна "достичь большей части континентальной части США".

Издание отмечает, что с ноября 2017 года Северная Корея соблюдает объявленный ею мораторий на ядерные испытания и испытания МБР в условиях начавшегося диалога с США и признаков нормализации отношений между двумя корейскими государствами.

В то же время, Пхеньян дважды проводил испытания ракет малой дальности на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации.

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Тэги: США, КНДР, РАКЕТА, ВОЗМОЖНОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]