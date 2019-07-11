США признали, что КНДР способна нанести ракетный удар по любой точке в Соединенных Штатах

Командование ВС США в Южной Корее впервые признало, что северокорейская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Hwasong-15 способна достичь любой точки на территории Соединенных Штатов.
"Хотя 2018 год стал долгожданной передышкой от повторяющихся северокорейских провокаций в 2016 и 2017 годах, неизменным остается фундаментальный вызов, с которым сталкивается альянс РК-США с точки зрения угрозы, создаваемой Северной Кореей", - говорится в "2019 Strategic Digest" - ежегодном журнале американского командования в Южной Корее.
По его данным, у Пхеньяна есть и два других типа МБР: Hwasong-13 с дальностью полета до 5,5 тыс. км, и ракета Hwasong-14 с расчетной дальностью 12,874 км, которая способна "достичь большей части континентальной части США".
Издание отмечает, что с ноября 2017 года Северная Корея соблюдает объявленный ею мораторий на ядерные испытания и испытания МБР в условиях начавшегося диалога с США и признаков нормализации отношений между двумя корейскими государствами.
В то же время, Пхеньян дважды проводил испытания ракет малой дальности на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации.
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