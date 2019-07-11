В ЕС призвали помнить трагедию Сребреницы

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан призвали положить конец безнаказанности и преодолеть наследие прошлого в связи с 24-летием массового убийства мусульман в Сребренице (Босния и Герцеговина).
"Наши сердца и мысли обращены к жертвам и всем, чьи жизни пострадали от этих трагических событий. Наш общий долг - всегда помнить Сребреницу, один из самых мрачных моментов человечества в современной европейской истории", - говорится в совместном заявлении Могерини и Хана, распространенном в четверг в Брюсселе.
"Нам нужно положить конец безнаказанности и преодолеть наследие прошлого", - отмечается в документе.
По словам авторов заявления, "попытки переписать историю в Боснии и Герцеговине или где-либо еще недопустимы".
"Притом, что Босния и Герцеговина выразила желание стать членом Европейского союза, приоритетной задачей для всех политических лидеров в стране является активная работа по содействию диалогу и уважению", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС.
Они заявили, что Евросоюз по-прежнему привержен "поддержке Боснии и Герцеговины в создании общества, в котором преобладают плюрализм, справедливость и человеческое достоинство".
Международный трибунал по Югославии установил, что в июле 1995 года армией боснийских сербов в "сребреницком анклаве" было убито 7-8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как "преступления геноцида".
В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В 2010 году парламент Сербии также осудил эту резню, но отказался признавать её геноцидом.
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