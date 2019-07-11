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Дальнее зарубежье 11.07.2019 12:17

В ЕС призвали помнить трагедию Сребреницы

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини и член Еврокомиссии по политике соседства Йоханнес Хан призвали положить конец безнаказанности и преодолеть наследие прошлого в связи с 24-летием массового убийства мусульман в Сребренице (Босния и Герцеговина).

"Наши сердца и мысли обращены к жертвам и всем, чьи жизни пострадали от этих трагических событий. Наш общий долг - всегда помнить Сребреницу, один из самых мрачных моментов человечества в современной европейской истории", - говорится в совместном заявлении Могерини и Хана, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Нам нужно положить конец безнаказанности и преодолеть наследие прошлого", - отмечается в документе.

По словам авторов заявления, "попытки переписать историю в Боснии и Герцеговине или где-либо еще недопустимы".

"Притом, что Босния и Герцеговина выразила желание стать членом Европейского союза, приоритетной задачей для всех политических лидеров в стране является активная работа по содействию диалогу и уважению", - подчеркнули высокопоставленные представители ЕС.

Они заявили, что Евросоюз по-прежнему привержен "поддержке Боснии и Герцеговины в создании общества, в котором преобладают плюрализм, справедливость и человеческое достоинство".

Международный трибунал по Югославии установил, что в июле 1995 года армией боснийских сербов в "сребреницком анклаве" было убито 7-8 тыс. взрослых мужчин из числа боснийских мусульман. В январе 2007 года Международный трибунал квалифицировал действия сербов как "преступления геноцида".

В 2003 году ответственность за массовые убийства мирного населения была официально признана властями Республики Сербской Боснии и Герцеговины. В 2010 году парламент Сербии также осудил эту резню, но отказался признавать её геноцидом.

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Тэги: ЕС, БИГ, СРЕБРЕНИЦА, ПАМЯТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]