Комитет Рады поддержал замену главы МИД Украины

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначить главой украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.
Соответствующее решение комитет принял на заседании в четверг.
Согласно повестке дня, парламент рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании в четверг.
Президент Украины Владимир Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД. Однако Рада отказалась утвердить отставку нынешнего министра иностранных дел Украины.
В начале июля Зеленский внес в Раду повторное представление на увольнение Климкина.
2 июля глава МИД заявил, что уходит в отпуск, который назвал "политическим".
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