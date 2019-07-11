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СНГ 11.07.2019 12:46

Комитет Рады поддержал замену главы МИД Украины

Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины и назначить главой украинского внешнеполитического ведомства Вадима Пристайко.

Соответствующее решение комитет принял на заседании в четверг.

Согласно повестке дня, парламент рассмотрит эти вопросы на пленарном заседании в четверг.

Президент Украины Владимир Зеленский после своего вступления в должность направил в Раду представление об отставке Климкина с поста главы МИД. Однако Рада отказалась утвердить отставку нынешнего министра иностранных дел Украины.

В начале июля Зеленский внес в Раду повторное представление на увольнение Климкина.

2 июля глава МИД заявил, что уходит в отпуск, который назвал "политическим".

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, КОМИТЕТ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]