Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.07.2019 13:01

Шесть участников забега с быками в испанской Памплоне попали в больницу

В ходе забега быков на традиционном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона травмы получили шесть человек, сообщило в четверг агентство Associated Press.

В местной больнице сообщили, что самые серьезные травмы получил 27-летний мужчина, которого бык ударил рогами в руку.

В общей сложности за время фестиваля пострадали не менее 22 человек.

Все забеги, которые проходят с прошлой субботы, продлились не более 3 минут, последний забег стал самым длинным и занял 2 минуты 49 секунд.

Праздник Сан-Фермин традиционно проводится в июле более восьми столетий. В прошлом году фестиваль посетило около трех миллионов человек. Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от разъяренных быков. В завершение фиесты также проходят традиционные схватки быков с тореадорами, что вызывает протесты зоозащитников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИСПАНИЯ, БЫКИ, ЗАБЕГ, ПОСТРАДАВШИЕ


Похожие новости


Четыре участника забега с быками пострадали на празднике в Памплоне В испанском городе Памплона 10 человек пострадали во время традиционных забегов с быками В испанской Памплоне стартовала ежегодная девятидневная фиеста Сан-Фермин Один человек пострадал на четвертый день забега с быками в Испании Три человека получили травмы от быков в испанской Памплоне Семь человек госпитализированы после забега от быков в испанской Памплоне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]