Шесть участников забега с быками в испанской Памплоне попали в больницу

В ходе забега быков на традиционном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона травмы получили шесть человек, сообщило в четверг агентство Associated Press.

В местной больнице сообщили, что самые серьезные травмы получил 27-летний мужчина, которого бык ударил рогами в руку.

В общей сложности за время фестиваля пострадали не менее 22 человек.

Все забеги, которые проходят с прошлой субботы, продлились не более 3 минут, последний забег стал самым длинным и занял 2 минуты 49 секунд.

Праздник Сан-Фермин традиционно проводится в июле более восьми столетий. В прошлом году фестиваль посетило около трех миллионов человек. Во многом это связано с популярностью обычая "энсьерро": толпа людей убегает по перекрытой узкой улочке от разъяренных быков. В завершение фиесты также проходят традиционные схватки быков с тореадорами, что вызывает протесты зоозащитников.