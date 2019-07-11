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Бизнес и законодательство 11.07.2019 11:37

SIF готов кредитовать создание центра по разделке мяса в Исмаиллах

Фонд развития предпринимательства (SIF) определил приоритетные сферы для кредитования бизнес структур в Исмаиллинском районе, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в фонде.

В частности, фонд считает целесообразным кредитование проектов: создания хозяйств интенсивного садоводства, растениеводства, племенного животноводства, производства меда промышленным путем; центра разделки и продажи мяса; предприятия по переработке молока; отеля.

«Предприниматели, действующие в Исмаиллинском районе, могут представлять в уполномоченные кредитные организации фонда свои проекты в этих направлениях», - отметили в фонде.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 августа 2018 года подписал указ «О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства». Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.

В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.

Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам – 5% годовых.

А.Мамедов

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Тэги: ФОНД, ПРОЕКТЫ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]