Дочь осужденной в Узбекистане Гульнары Каримовой Иман заявила, что публикации на ее странице в соцсети "Инстаграм" готовят другие люди, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой узбекского МВД.

В сообщении отмечается, что близким родственникам дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова в период 7-10 июля было предоставлено свидание с ней. При этом отмечается, что с Иман Каримовой была проведена беседа.

"На вопрос относительно публикаций материалов в сети Интернет, посредством аккаунта "iman.k17" касающихся пребывания Г.Каримовой в пенитенциарных учреждениях Узбекистана, Иман Каримова заявила, что данная страничка в "Инстаграм" действительно принадлежит ей, однако, публикации готовятся другими лицами", - говорится в сообщении ведомства, при этом, кто эти лица - не уточняется.

Вместе с тем, Иман Каримова подтвердила, что давления со стороны узбекских властей на ее мать не оказывалось, а медицинская помощь предоставлялась своевременно.

"Согласно обращениям членов семьи Гульнары Каримовой, отбывающей наказание в Колонии исполнения наказания №21, а также в обеспечение права осужденных на свидание, предусмотренных статьей 76 Уголовно-исполнительного кодекса, дочери Иман Каримовой было предоставлено право длительного свидания с заключенной в период с 7 по 10 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

"Близкая родственница сообщила, что на Г.Каримову какого-либо давления со стороны узбекских властей не оказывалось, при необходимости медицинская помощь предоставлялась своевременно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Иман Каримова написала в "Инстаграм", что ее мать в колонии "не получает должной медицинской помощи и находится под психологическим давлением".

Как сообщалось, Гульнара Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, против нее расследуется уголовное дело по ряду других обвинений, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного уголовного дела ей было окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Однако, "проявляя гуманность и принимая во внимание взятые на себя осужденной обязательства по возвращению нажитых преступным путем денежных средств и возмещению ущерба, нанесенного государству", 1 июля 2018 года определением суда наказание ей было заменено на ограничение свободы на пять лет.

Ранее сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба старшей дочерью экс-президента по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

В декабре 2017 года министерство финансов США внесло Гульнару Каримову в санкционный список по "глобальному закону Магнитского". По данным Минфина, Каримова "возглавляла мощный синдикат организованной преступности, который привлекал государственные субъекты к экспроприации бизнеса, монополизировал рынки, запрашивал взятки" и занимался "вымогательствами".