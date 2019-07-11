Усиление налогового надзора привело к росту поступлений в госбюджет акцизов на производство табачных изделий и алкогольных напитков - Минналогов

Министерство налогов Азербайджана отмечает существенный рост поступлений в госбюджет в январе-мае 2019 года по акцизам на производимые в страны табачные изделия и алкогольные напитки.
Согласно материалам Минналогов, в январе-мае 2019 года поступления по акцизам на произведенные табачные изделия составили 28 млн 499,5 тыс. манатов, что в 5,6 раза больше показателя 5 месяцев 2018 года.
При этом рост производства табачной продукции в отчетном периоде составил 18,4% - до 1 млрд 499,454 млн штук.
Объем производства алкогольных и энергетических напитков в январе-мае 2019 года увеличился на 15,7% - до 37 млн 55,6 тыс. литров. При этом поступления в госбюджет по акцизам от данной группы увеличились в 2,5 раза – до 25 млн 320,2 тыс. манатов.
«В целом, оборот производителей табачных изделий в январе-мае 2019 года увеличился в 3,7 раза, алкогольных и энергетических напитков – в 1,6 раза. Рост оборота связан с введением в строй новых предприятий, а также усилением налоговой дисциплины на данных предприятиях», - отмечает Минналогов.
Как сообщалось ранее, с целью борьбы с теневым оборотом на предприятиях, занимающихся выпуском алкогольной продукции, табачных изделий, Минналогов с 2018 года начало устанавливать на них специальные акцизные посты.
А.Азизов
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