Французские компании являются подрядчиками в Азербайджане проектов на сумму свыше $6 млрд – Мустафаев

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев отмечает необходимость диверсификации взаимных инвестиций с Францией, увеличить вложения в ненефтяной сектор.

«Что касается инвестиций, то Франция вложила в экономику Азербайджана $2,2 млрд, тогда как инвестиции Азербайджана во Францию составили $2,6 млрд. Французские компании активно работают в Азербайджане. Сейчас их число составляет 45. Эти компании являются подрядчиками в 34 финансируемых из госбюджета проектах, общая стоимость которых составляет $6,2 млрд. Наши взаимные инвестиции также необходимо диверсифицировать, расширяя инвестиции в ненефтяной сектор", - отметил Мустафаев в четверг в Баку на азербайджано-французском бизнес-форуме.

По его словам, товарооборот между Азербайджаном и Францией по итогам 5 месяцев текущего года вырос на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Это очень важный показатель. Другим важным показателем является то, что 62,4% товарооборота Франции со странами Южного Кавказа приходится на долю Азербайджана", - отметил он.

Министр подчеркнул, что анализируя структуру товарооборота, можно увидеть, что основным направлением товарооборота является сфера энергетики, поэтому необходимо принять меры для расширения ненефтяного товарооборота.

В связи с этим Мустафаев отметил наличие потенциала для дальнейшего сотрудничества между двумя странами в сферах транспорта и логистики, сельского хозяйства, гуманитарных вопросах.

А.Мамедов