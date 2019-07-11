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Дальнее зарубежье 11.07.2019 13:16

В Мексике сошел с конвейера последний Volkswagen "Жук"

На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла в среду с конвейера сошел последний автомобиль модели VW Beetle ("Жук").

Под бурные аплодисменты рабочих и звуки народной музыки мариачи серебристо-голубая машина в ходе торжественной церемонии проехала всего несколько десятков метров. Затем она будет передана в музей.

"Volkswagen закрывает в Мексике очень важную и успешную главу своей истории", - говорится в сообщении местной "дочки" германского автопроизводителя.

VW Beetle - наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.

Оригинальный Kafer был разработан в 1930-х годах по поручению Адольфа Гитлера известным конструктором Фердинандом Порше, отмечает Deutsche Welle. Машина отличалась компактными габаритами и вскоре превратилась в практически народную марку.

С 2003 года стала выпускаться модернизированная версия - New Beetle. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.

Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки. Всего за почти 70-летнюю историю под маркой Volkswagen Kafer было произведено порядка 21,5 млн автомобилей, отмечает агентство dpa.

Автомобилестроение - одна из важнейших областей промышленности в Мексике. В этом секторе задействованы порядка 900 тыс. жителей страны, чье население составляет порядка 129 млн.

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Тэги: МЕКСИКА, VOLKSWAGEN, АВТОМОБИЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]