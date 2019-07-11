На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла в среду с конвейера сошел последний автомобиль модели VW Beetle ("Жук").

Под бурные аплодисменты рабочих и звуки народной музыки мариачи серебристо-голубая машина в ходе торжественной церемонии проехала всего несколько десятков метров. Затем она будет передана в музей.

"Volkswagen закрывает в Мексике очень важную и успешную главу своей истории", - говорится в сообщении местной "дочки" германского автопроизводителя.

VW Beetle - наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.

Оригинальный Kafer был разработан в 1930-х годах по поручению Адольфа Гитлера известным конструктором Фердинандом Порше, отмечает Deutsche Welle. Машина отличалась компактными габаритами и вскоре превратилась в практически народную марку.

С 2003 года стала выпускаться модернизированная версия - New Beetle. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.

Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки. Всего за почти 70-летнюю историю под маркой Volkswagen Kafer было произведено порядка 21,5 млн автомобилей, отмечает агентство dpa.

Автомобилестроение - одна из важнейших областей промышленности в Мексике. В этом секторе задействованы порядка 900 тыс. жителей страны, чье население составляет порядка 129 млн.