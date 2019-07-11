На заводе Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла в среду с конвейера сошел последний автомобиль модели VW Beetle ("Жук").
Под бурные аплодисменты рабочих и звуки народной музыки мариачи серебристо-голубая машина в ходе торжественной церемонии проехала всего несколько десятков метров. Затем она будет передана в музей.
"Volkswagen закрывает в Мексике очень важную и успешную главу своей истории", - говорится в сообщении местной "дочки" германского автопроизводителя.
VW Beetle - наследник легендарного Volkswagen Kafer, производившегося с 1938 года по 2003 год и считающегося самым массовым автомобилем в истории, выпускавшимся без значительных изменений базовой конструкции.
Оригинальный Kafer был разработан в 1930-х годах по поручению Адольфа Гитлера известным конструктором Фердинандом Порше, отмечает Deutsche Welle. Машина отличалась компактными габаритами и вскоре превратилась в практически народную марку.
С 2003 года стала выпускаться модернизированная версия - New Beetle. С 2011 года дебютировало второе поколение VW Beetle.
Завод в Пуэбле был одним из основных производителей этой модели для рынка Мексики и других стран Латинской Америки. Всего за почти 70-летнюю историю под маркой Volkswagen Kafer было произведено порядка 21,5 млн автомобилей, отмечает агентство dpa.
Автомобилестроение - одна из важнейших областей промышленности в Мексике. В этом секторе задействованы порядка 900 тыс. жителей страны, чье население составляет порядка 129 млн.
Мониторинг ОБСЕ в зоне карабахского конфликта прошел без эксцессов
Глава Генштаба Азербайджана на встрече с российским коллегой отметил важность урегулирования карабахского конфликта
Азербайджан является надежным партнером НАТО – главком альянса
ОПЕК прогнозирует рост поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2020г на 2,44 млн б/с - до 66,87 млн б/с, в основном из-за США
ОПЕК понизила оценку поставок нефти из стран не-ОПЕК в 2019г на 95 тыс. б/с, оценка по РФ снижена на 140 тыс. б/с
ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в 2019г до 99,87 млн б/с, в 2020г предполагает рост до 101,01 млн б/с
Турпоток в Азербайджан в I полугодии увеличился на 6,5% – Госагентство
Конфликты на Кавказе связаны исключительно с геополитическими интересами - Гурбанлы
Nintendo представила более бюджетную версию приставки Switch
ИВ Гянджи направит около 317 тыс. манатов на установку отопительных систем в дошкольных учреждениях
Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана отбирает подрядчиков для подготовки генпланов ряда городов
ИВ Агстафинского района направит более 405 тыс. манатов на ремонт дорог
С новой услугой AccessBank вы не перенесете на завтра, то что можете сделать сегодня
Черногория рассчитывает на финансовую поддержку Азербайджана на строительство Ионическо-Адриатического газопровода
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Сахиль Бабаев стал почетным гостем CEO Lunch Baku
В Баку прошел показ документального фильма «Операция Багратион»
Президент Латвии посетит с первым визитом Эстонию
Президент Киргизии посетит Швейцарию 9-11 июля