Беларусь до 30 июля ввела безвизовый въезд на территорию республики для иностранцев, имеющих билеты на международный музыкальный фестиваль "Славянский базар", сказано в сообщении на сайте МВД Белоруссии.

"Хорошие новости для иностранных гостей - имея билет на фестиваль ("Славянский базар" - ИФ), с 1 июля можно приехать в Беларусь без визы. Гости и участники могут пересечь границу через любой международный пункт пропуска", - сказано в сообщении.

Безвизовым въездом могут воспользоваться граждане 74 государств, перечень которых утвержден принятым в январе 2017 года указом президента Беларуси.

В МВД также отмечают, что в этом году начала действовать система онлайн-регистрации прибывающих в Белоруссию иностранцев.

XVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 17 июля. Торжественная церемония открытия состоится 11 июля, церемония закрытия - 15 июля.

Фестиваль "Славянский базар" проводится в Витебске с 1992 года. Концепция фестиваля традиционно предусматривала интеграцию культур трех славянских государств - Белоруссии, России и Украины.

В настоящее время фестиваль финансируется из бюджета Союзного государства. Традиционно фестиваль открывает президент Беларуси Александр Лукашенко.