Зеленскому доверяют 65% граждан Украины

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди населения составляет 65%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (6-10 июля).

Согласно обнародованным в четверг результатам, Зеленскому полностью доверяют 37% респондентов, скорее доверяют - 28%

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (суммарно 25%), лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (24%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (23%).

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют по 22%, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману и лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко - по 20%.

Меньше всего респонденты доверяют лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко (14%) и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку (12%).

На западе Украины самый высокий уровень доверия у Зеленского и Вакарчука, в центре - у Зеленского, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсмана. На юге - у Зеленского и Бойко, на востоке - у Зеленского, Бойко, Разумкова и Медведчука.