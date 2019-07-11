Зеленскому доверяют 65% граждан Украины

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди населения составляет 65%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (6-10 июля).
Согласно обнародованным в четверг результатам, Зеленскому полностью доверяют 37% респондентов, скорее доверяют - 28%
Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (суммарно 25%), лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (24%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (23%).
Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют по 22%, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману и лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко - по 20%.
Меньше всего респонденты доверяют лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко (14%) и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку (12%).
На западе Украины самый высокий уровень доверия у Зеленского и Вакарчука, в центре - у Зеленского, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсмана. На юге - у Зеленского и Бойко, на востоке - у Зеленского, Бойко, Разумкова и Медведчука.
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