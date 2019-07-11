Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.917 RUR   0.027 GBR   2.131 TRY   0.2998

Цена на нефть

    $/bbl WTI 60.43 2.60 Brent 67.01 2.85

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.07.2019 12:49

Зеленскому доверяют 65% граждан Украины

Уровень доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому среди населения составляет 65%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (6-10 июля).

Согласно обнародованным в четверг результатам, Зеленскому полностью доверяют 37% респондентов, скорее доверяют - 28%

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук (суммарно 25%), лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков (24%) и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (23%).

Лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют по 22%, лидеру партии "Украинская стратегия" Владимиру Гройсману и лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко - по 20%.

Меньше всего респонденты доверяют лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко (14%) и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку (12%).

На западе Украины самый высокий уровень доверия у Зеленского и Вакарчука, в центре - у Зеленского, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсмана. На юге - у Зеленского и Бойко, на востоке - у Зеленского, Бойко, Разумкова и Медведчука.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПОЛИТИКИ, ДОВЕРИЕ, ОПРОС


Похожие новости


Порошенко просит депутатов в предвыборной борьбе не критиковать украинскую армию На Украине возбуждены дела против Зюганова и Жириновского Вице-президент США заверил Турчинова в поддержке Вашингтоном изменений на Украине Президент Янукович высказался за достижение политического примирения на Украине Янукович в третий раз подряд признан самым влиятельным украинцем - журнал "Фокус"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]