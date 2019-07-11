Президент ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини отверг сообщения СМИ о финансировании Россией итальянской партии "Лига" и заверил, что не предпринимал попыток получить деньги от предпринимателей из РФ, пишет газета "Коррьере делла сера".

"Это была беседа между предпринимателями на разные темы", - заявил Савоини, говоря о вызвавшей подозрения журналистов встрече с российскими бизнесменами в 2018 году в гостинице "Метрополь" в Москве.

"Все это домыслы, никакой конкретики, потому что в "Лигу" из России никогда не поступали деньги", - написал Савоини в ответ газете.

Итальянские СМИ называют Савоини, который раньше был пресс-секретарем вице-премьера Италии и лидера партии "Лига" Маттео Сальвини, его близким соратником.

Савоини рассказал, что изначально остановился в "Метрополе", чтобы "поспать после встречи, прошедшей за день до этого (до встречи с российскими бизнесменами - ИФ)". Накануне, 17 октября, по словам Савоини в Москве прошла встреча Сальвини с общественностью, организованная предпринимателями.

На вопрос газеты о том, кто такие Лука и Франческо, чьи голоса слышны на аудиозаписи, попавшей в распоряжение Buzzfeed, Савоини заявил: "Я не знаю. Спустя 9 месяцев вытаскивают эти вещи. Никакого финансирования, и мне больше нечего сказать".

Также Савоини отверг утверждения, согласно которым он де-факто является "посланником" партии "Лига" в России, как его часто называют итальянские СМИ, и отметил, что знает Сальвини уже 25 лет, так как состоит в партии "Лига" с начала 1990-х.

Савоини женат на женщине по имени Ирина из Санкт-Петербурга, отмечает газета.

В среду издание Buzzfeed опубликовало материал, в котором говорится, что Савоини и еще двое граждан Италии в 2018 году якобы проводили секретные переговоры в России для заключения сделки по поставке топлива в Италию. Портал получил аудиозаписи со встречи в Москве, на которой обсуждался этот вопрос.

Предполагается, что де-факто прибыль предназначалась для партии Сальвини "Лига". При этом Buzzfeed признает, что неясно, было ли в итоге заключено соглашение, и получила ли "Лига" какие-либо средства.

Издание утверждает, что шесть человек, три гражданина Италии и три гражданина РФ, встретились в феврале 2018 года в Москве в гостинице "Метрополь". Встреча, сообщает издание, продлилась один час 15 минут. В ходе переговоров мужчины обсуждали "условия сделки по тайной передаче десятков миллионов долларов, полученных от российской нефти, партии "Лига" Сальвини", утверждает Buzzfeed.

В феврале 2019 года материал на эту же тему опубликовал итальянский журнал "Эспрессо". В нем также не сообщалось, смогли ли стороны заключить сделку.