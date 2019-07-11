Белорусская оппозиция приняла в Литве совместное заявление против запуска БелАЭС

Руководители восьми белорусских оппозиционных партий и общественных объединений собрались в Литве и приняли совместное заявление, в котором предлагается отложить запуск Белорусской АЭС, строительство которой завершается в Островце (Гродненская обл.).

Заявление подписали руководители партии Белорусский народный фронт (БНФ), Объединенной гражданской партии (ОГП), Белорусской социал-демократической партии (БСДГ, Грамада), движения "За свободу", партии Белорусской христианской демократии, белорусской партии Зеленых, общественной инициативы "Наш Дом" и оргкомитета партии женщин "Надежда".

"Считаем, что запланированный пуск Островецкой АЭС создает неприемлемые риски для людей и природы Беларуси, затрагиваемых стран, а также для экономической и финансовой устойчивости Беларуси; угрожает национальной независимости, суверенитету страны; готовится в условиях безответственности и непрозрачности. Обращаемся к принимающим решения органам и организациям, гражданам Беларуси с призывом отложить пуск Островецкой АЭС до того времени, пока все упомянутые выше проблемы не будут полностью решены", - сказано в заявлении, которое опубликовано на сайтах политических организаций.

Свое заявление подписанты мотивируют рядом проблем, связанных с безопасностью, обращением с отходами, интегрированием в энергосистему и сбытом электроэнергии БелАЭС.

В частности, заявление связано с отсутствием на сегодняшний день "не только стратегии, но и приемлемых безопасных решений по обращению с отработавшим топливом (ОЯТ) Островецкой АЭС, которые были бы обсуждены с общественностью в соответствии с законодательством и международными обязательствами Беларуси". В том числе оппозиция указывает на отсутствие соглашения между Беларусью и Россией по переработке ОЯТ Островецкой АЭС.

Подписанты также заявляют о наличии ряда "существенных проблем безопасности, выявленных в результате европейской партнерской проверки и общественной экспертизы стресс-тестов Островецкой АЭС, включая недоказанность сейсмоустойчивости оборудования, влияющего на безопасность, функциональности пассивных и активных систем безопасности проекта АЭС-2006, а также безопасность работы недостаточно опробованной на практике реакторной установки, несоответствие российского проекта АЭС-2006 современным подходам к безопасности и рекомендациям МАГАТЭ и WENRA".

В заявлении также констатируется "отсутствие публичных и актуальных данных об экономической целесообразности Островецкой АЭС и отсутствие востребованности дополнительной электрогенерации". При этом отмечается "существенный вклад в увеличение внешнего долга Беларуси".

Кроме того, лидеры оппозиции утверждают, что БелАЭС окажет негативное влияние в области экологии и культурного наследия. В частности, они заявляют о негативном влиянии АЭС "на краснокнижных представителей фауны, включая лососевых, которым грозит исчезновение в результате повышения температуры в реке Вилия".

В заявлении подчеркивается "усиление многофакторной (технологической, энергетической, экономической) зависимости Беларуси от Российской Федерации". Оппозиционные движения также утверждают, что БелАЭС представляет собой "источник трансграничных споров с соседними странами (например, Литвой)", так как "при строительстве была нарушена конвенция Эспоо ЕЭК ООН, новые нарушения по выбору площадки были отмечены внеочередной Встречей сторон Конвенции в 2019 году".

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области (в 50 км от границы с Литвой) по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на конец 2019 года, второго - на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома"). Беларусь ведет строительство АЭС в тесном партнерстве с МАГАТЭ и Европейской группой по регулированию ядерной безопасности (ENSREG) и готовится выпустить национальный план мероприятий по дальнейшему повышению безопасности АЭС.

Литва является противником строительства и запуска БелАЭС. В связи с этим Литва выступает против подписания соглашения о приоритетах партнерства между Беларусью и Евросоюзом, которое Минск инициирует в течение ряда лет.