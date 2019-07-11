Туск приветствовал решение о проведении выборов в Грузии по пропорциональной системе, призвал грузинских политиков к солидарности

Председатель Европейского совета Дональд Туск приветствовал решение о проведении в Грузии в 2020 году парламентских выборов по пропорциональной системе, которое должно содействовать развитию демократии в стране.
"Правительство приняло решение провести в 2020 году парламентские выборы полностью по пропорциональной системе. Это способствует демократическому развитию", - сказал Туск в четверг в Батуми на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Касаясь последних событий в Грузии, глава Евросовета призвал грузинских политиков перейти от противостояния к солидарности.
"Демократия нужна для развития, а не для того, чтобы возникали гражданские противостояния и войны", - подчеркнул Туск.
Ранее в четверг Зурабишвили не исключила, после парламентских выборов 2020 года в Грузии впервые может быть создано коалиционное правительство.
"Мы идем к тому, что впервые в истории путем внесения новых избирательных правил у страны может появиться коалиционное правительство", - сказала президент Грузии, выступая на открывшейся в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию проекта Евросоюза "Восточное партнерство".
Она отметила, что в Грузии постараются к 2020 году так отладить избирательную систему, чтобы она полностью удовлетворяла европейским и международным стандартам.
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