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Религия 11.07.2019 12:53

Конфликты на Кавказе связаны исключительно с геополитическими интересами - Гурбанлы

Глава Госкомитета по работе с религиозными структурами Азербайджана Мубариз Гурбанлы убежден, что определенные группы, имеющие геополитические и экономические интересы, пытаются придать конфликтам на Кавказе религиозный характер.

«На Кавказе имеется ряд очагов конфликта. Есть группы, которые пытаются использовать эти очаги конфликтов под завесой религии. В этих конфликтах не надо искать религию. За ними стоят исключительно геополитические интересы. Деяния групп, имеющих большие политические и экономические интересы», - сказал Гурбанлы в Баку в четверг на II Международном симпозиуме «Исламская цивилизация на Кавказе».

Он подчеркнул, что ни Коран, ни Тора, ни Библия не призывает к войне, наоборот призывают людей к миру и стабильности. Поэтому, по словам Гурбанлы, необходимо точно знать историю и вероисповедание народов Кавказа, когда говорят о роли Ислама в Кавказской цивилизации.

«Создав Общекавказский дом, мы можем установить мир и стабильность между народами Кавказа. Это может дать большой толчок развитию всего Кавказа»,- подчеркнул он.

Гурбанлы добавил, что идея создания Общекавказского дома не новая и служит защите мультикультуральных ценностей.

«Имеет место злоупотребление Исламом, создание различных террористических группировок под именем Ислама. Нам необходимо поощрять исламские ценности, их истинную суть и передавать их новому поколению. Этим мы можем предотвратить последствия деяний этих групп, которые совершаются в ряде мусульманских стран», - сказал глава Госкомитета.

Ф.Исазаде

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Тэги: РЕГИОН, КОНФЛИКТЫ, РЕЛИГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]