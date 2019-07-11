США хотят расширить сотрудничество с Узбекистаном по безопасности в регионе - посол

Соединённые Штаты заинтересованы в углублении партнерства с Узбекистаном в сфере безопасности, включая противодействие терроризму и борьбу с наркотрафиком, заявил журналистам в четверг американский посол в Ташкенте Даниэл Розенблюм.
"Это означает не только совместную работу по обеспечению мира и процветания в Афганистане, что является общей целью, но также сотрудничество по борьбе с насильственным экстремизмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами", - сказал посол.
Отметив, что Вашингтон и Ташкент уже многое делают в этой сфере, дипломат сообщил, что министр обороны Узбекистана Баходыр Курбанов вскоре посетит США и проведет встречи с официальными лицами.
"Мы делаем многое вместе в этой области. И я лишь отмечу, что на этой неделе министр обороны Курбанов посетит США и встретится с официальными лицами в Вашингтоне, в том числе и с исполняющим обязанности министра обороны США Эспером", - сказал Розенблюм.
По его словам, в рамках военно-технического сотрудничества силам безопасности Узбекистана США уже поставляли технику и оборудование.
"И не только для военных, но органам внутренних дел и таможни", - отметил американский посол.
Он отметил, что ранее США поставили в Узбекистан бронетранспортеры, беспилотные летательные аппараты, речные катера, различную амуницию - каски, бронежилеты, приборы ночного видения, рации, передали узбекской стороне оборудование по обнаружению контрабанды радиоактивных материалов и наркотических средств.
По его данным, это сотрудничество будет продолжено, и в скором времени в республику поступит еще одна партия такого оборудования.
"Сейчас идут переговоры о том, что еще мы можем поставить в республику. Часть техники будет передана на безвозмездной основе, часть Узбекистан может приобрести за счет своих ресурсов. Переговоры в этом направлении продолжаются", - сказал Розенблюм.
Как сообщалось, в конце 2015 года США передали Узбекистану 308 крупногабаритных бронемашин с усиленной противоминной защитой, а также 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин.
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