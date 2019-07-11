На греческом полуострове Халкидики объявили режим ЧП после шторма

Власти Греции объявили режим чрезвычайного положения на греческом полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который в ночь на четверг унес жизни шести туристов, включая двух россиян, сообщает в четверг газета "Катимерини".
Почти 80% территории полуострова в настоящее время остаются без электроэнергии. В настоящее время порядка 100 сотрудников государственной энергокорпорации Греции работают над восстановлением подачи электроэнергии. Ожидается, что они завершат работу, и электричество вновь заработает к позднему вечеру четверга.
Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова, являющегося популярным у туристов летним направлением. Поваленные ветром деревья нанесли урон автомобилям. Шквалистый ветер переворачивал столики в местных кафе, шезлонги и зонтики на пляжах.
Власти региона Центральная Македония, куда входит полуостров, начали подсчитывать финансовый ущерб, принесенный штормом.
Ликвидировать последствия шторма совместно с сотрудниками спасательных служб вызвались военные.
Как сообщалось ранее, по меньшей мере шесть человек погибли. Среди них двое - россияне. Также порядка 30 получили ранения.
Двое россиян - отец и сын погибли от упавшего на них дерева. Также погибла супружеская пара из Чехии и мать с сыном из Румынии.
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