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Дальнее зарубежье 11.07.2019 14:23

На греческом полуострове Халкидики объявили режим ЧП после шторма

Власти Греции объявили режим чрезвычайного положения на греческом полуострове Халкидики из-за сильного шторма, который в ночь на четверг унес жизни шести туристов, включая двух россиян, сообщает в четверг газета "Катимерини".

Почти 80% территории полуострова в настоящее время остаются без электроэнергии. В настоящее время порядка 100 сотрудников государственной энергокорпорации Греции работают над восстановлением подачи электроэнергии. Ожидается, что они завершат работу, и электричество вновь заработает к позднему вечеру четверга.

Шторм нанес серьезный урон инфраструктуре полуострова, являющегося популярным у туристов летним направлением. Поваленные ветром деревья нанесли урон автомобилям. Шквалистый ветер переворачивал столики в местных кафе, шезлонги и зонтики на пляжах.

Власти региона Центральная Македония, куда входит полуостров, начали подсчитывать финансовый ущерб, принесенный штормом.

Ликвидировать последствия шторма совместно с сотрудниками спасательных служб вызвались военные.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере шесть человек погибли. Среди них двое - россияне. Также порядка 30 получили ранения.

Двое россиян - отец и сын погибли от упавшего на них дерева. Также погибла супружеская пара из Чехии и мать с сыном из Румынии.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ШТОРМ, ЧП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]